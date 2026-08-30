Cinque palestinesi caduti martiri a Gaza nelle ultime 24 ore

Secondo l'agenzia Abna citando Al Jazeera, il ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che nelle ultime 24 ore cinque persone nella striscia di Gaza sono cadute martiri a causa degli attacchi del regime sionista.

Il ministero ha inoltre sottolineato che dalla tregua dell'ottobre 2025, 1318 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane.

Israele, che con il sostegno degli Stati Uniti ha avviato la sua guerra contro la striscia di Gaza nell'ottobre 2023, ha causato più di 73 000 martiri palestinesi e ferito oltre 174 000 persone, la maggior parte delle quali donne e bambini.