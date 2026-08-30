Il ministro sionista torna a minacciare la creazione di uno Stato palestinese indipendente

Secondo l'agenzia Abna citando l'agenzia di stampa palestinese «Sama», Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze del regime sionista, ha scritto riguardo al progetto di insediamento nell'area E1: «Sono orgoglioso di essere il ministro che sta portando avanti le costruzioni in quest'area e che sta distruggendo la soluzione dei due Stati.»

Smotrich ha aggiunto nelle sue dichiarazioni: «Finché sarò ministro nel gabinetto israeliano, uno Stato palestinese in Cisgiordania non verrà creato.»

Il cosiddetto piano «E1», approvato l'anno scorso dal regime sionista, isolerà ulteriormente la maggior parte delle aree palestinesi di Gerusalemme Est, occupate e annesse da questo regime, dalla Cisgiordania.