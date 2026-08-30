Secondo l'agenzia Abna citando Reuters, dall'inizio della guerra americana contro l'Iran (aggressione americano-sionista contro Teheran) sei mesi fa, Courtney Sanders ha aiutato le famiglie dei militari americani a colmare il vuoto lasciato dai loro cari (militari terroristi americani nell'esercito statunitense).

Reuters ha aggiunto in questo rapporto che il coordinamento per portare o riportare i figli da scuola, il recupero dei redditi persi, così come l'ansia costante derivante dalla lontananza, sono alcune di queste sfide. Sanders dice: «È come vivere in uno stato di continua agitazione».

Lei dirige la filiale regionale di Chicago dell'organizzazione «Blue Star Families» – la più grande organizzazione non profit di sostegno alle famiglie dei militari negli Stati Uniti. Negli ultimi sei mesi, i militari americani sono stati in missione in varie regioni all'estero, incluso il Medio Oriente (Asia occidentale). Gli Stati Uniti hanno schierato oltre 50 000 militari in tutta questa regione e hanno inviato migliaia di marine e marinai aggiuntivi per supportare le operazioni di combattimento.

Il rapporto aggiunge che nel corso di questi scontri, 18 militari americani sono stati uccisi e oltre 750 feriti. Sanders afferma che le famiglie dei militari hanno vissuto «alti e bassi emotivi intensi» durante questa guerra, caratterizzata da combattimenti sporadici, diplomazia altalenante e negoziati di pace infruttuosi. «Proprio quando pensi di poter tirare un sospiro di sollievo, un colpo pesante e improvviso (da parte dell'Iran) ti colpisce di nuovo». Queste pressioni sono note alle mogli, ai figli, alle madri e ai padri dei militari americani; ma i parenti di questi militari hanno detto a Reuters che l'improvvisità del conflitto con l'Iran e il suo andamento altalenante hanno esacerbato queste pressioni. Alcune famiglie di militari devono anche affrontare difficoltà finanziarie.