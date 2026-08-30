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La guerra contro l'Iran ha intensificato la pressione sulle famiglie dei militari americani

30 agosto 2026 - 18:26
Codice notizia: 1859227
Source: ABNA24
La guerra contro l'Iran ha intensificato la pressione sulle famiglie dei militari americani

L'agenzia Reuters, riferendosi ai sei mesi trascorsi dall'aggressione americano-sionista contro Teheran, ha scritto che la guerra contro l'Iran ha intensificato la pressione sulle famiglie dei militari americani.

Secondo l'agenzia Abna citando Reuters, dall'inizio della guerra americana contro l'Iran (aggressione americano-sionista contro Teheran) sei mesi fa, Courtney Sanders ha aiutato le famiglie dei militari americani a colmare il vuoto lasciato dai loro cari (militari terroristi americani nell'esercito statunitense).

Reuters ha aggiunto in questo rapporto che il coordinamento per portare o riportare i figli da scuola, il recupero dei redditi persi, così come l'ansia costante derivante dalla lontananza, sono alcune di queste sfide. Sanders dice: «È come vivere in uno stato di continua agitazione».

Lei dirige la filiale regionale di Chicago dell'organizzazione «Blue Star Families» – la più grande organizzazione non profit di sostegno alle famiglie dei militari negli Stati Uniti. Negli ultimi sei mesi, i militari americani sono stati in missione in varie regioni all'estero, incluso il Medio Oriente (Asia occidentale). Gli Stati Uniti hanno schierato oltre 50 000 militari in tutta questa regione e hanno inviato migliaia di marine e marinai aggiuntivi per supportare le operazioni di combattimento.

Il rapporto aggiunge che nel corso di questi scontri, 18 militari americani sono stati uccisi e oltre 750 feriti. Sanders afferma che le famiglie dei militari hanno vissuto «alti e bassi emotivi intensi» durante questa guerra, caratterizzata da combattimenti sporadici, diplomazia altalenante e negoziati di pace infruttuosi. «Proprio quando pensi di poter tirare un sospiro di sollievo, un colpo pesante e improvviso (da parte dell'Iran) ti colpisce di nuovo». Queste pressioni sono note alle mogli, ai figli, alle madri e ai padri dei militari americani; ma i parenti di questi militari hanno detto a Reuters che l'improvvisità del conflitto con l'Iran e il suo andamento altalenante hanno esacerbato queste pressioni. Alcune famiglie di militari devono anche affrontare difficoltà finanziarie.

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