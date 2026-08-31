Pezeshkian: La cooperazione dei paesi della regione è la via per realizzare pace e stabilità durature

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, e Ilham Aliyev, presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, si sono incontrati e hanno scambiato opinioni sull'ultima situazione delle relazioni bilaterali e sulle vie per sviluppare e approfondire la cooperazione tra i due paesi.

Pezeshkian, in questo incontro, ringraziando per le posizioni positive e la cooperazione dell'Azerbaigian durante la guerra del Ramadan con la Repubblica Islamica dell'Iran, ha dichiarato: Le posizioni solidali e gli approcci costruttivi dei paesi della regione in condizioni difficili dimostrano l'importanza della solidarietà e della cooperazione tra i popoli della regione.

Il presidente, sottolineando la disponibilità dell'Iran a sviluppare la cooperazione con l'Azerbaigian in vari settori economici e commerciali, ha definito ampie e notevoli le potenzialità esistenti tra i due paesi e ha sottolineato la necessità di sfruttare queste potenzialità nell'interesse reciproco dei due popoli.

Pezeshkian ha anche accennato ai tentativi dei nemici di esercitare pressioni, sanzioni e blocco economico contro l'Iran, e ha chiarito: Il popolo iraniano, facendo affidamento sulle potenzialità interne e sostenendo la cooperazione regionale, resisterà alle pressioni esterne e alle politiche imposte, e non permetterà che la volontà dei popoli venga influenzata dalle pressioni delle grandi potenze.

Il presidente ha poi illustrato la visione dell'Iran sulla necessità della cooperazione dei paesi della regione per instaurare e consolidare pace e stabilità, e ha affermato: La sicurezza e la stabilità durature nella regione sono realizzabili attraverso la cooperazione e il dialogo tra i paesi della regione, contando sulle potenzialità locali e regionali, e l'Iran accoglie con favore l'espansione della cooperazione regionale in questo percorso.

Ilham Aliyev, presidente dell'Azerbaigian, anche in questo incontro, esprimendo le posizioni dell'Azerbaigian a sostegno e in solidarietà con il popolo iraniano, ha sottolineato l'importanza del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i due paesi.

Il presidente azero, sottolineando la necessità di preservare e consolidare l'amicizia e la cooperazione tra i due Stati e i due popoli dell'Iran e dell'Azerbaigian, ha dichiarato: L'Azerbaigian ha sempre attribuito un valore e un'importanza speciali alle relazioni con l'Iran e persegue lo sviluppo dei rapporti tra i due paesi nell'interesse comune dei due popoli.

Aliyev ha anche annunciato la disponibilità dell'Azerbaigian a promuovere ed estendere la cooperazione bilaterale in vari settori commerciali ed economici, e ha sottolineato la necessità di utilizzare le potenzialità esistenti e di creare nuove basi per lo sviluppo delle interazioni tra Teheran e Baku.

In questo incontro, le due parti hanno sottolineato la continuazione di consultazioni e dialoghi costruttivi, il rafforzamento della cooperazione bilaterale e lo sfruttamento delle potenzialità esistenti per espandere le relazioni tra l'Iran e l'Azerbaigian.