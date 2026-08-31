Amir Behmard: La difesa aerea è la prima linea per la salvaguardia dello spazio aereo del paese

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale di brigata-pilota Bahman Behmard, comandante dell'Aeronautica Militare della Repubblica Islamica dell'Iran, con un messaggio, onorando la memoria dei martiri di alto rango della difesa aerea, ha rivolto le sue congratulazioni per questa ricorrenza al generale di brigata Alireza Elhami, comandante del Comando Congiunto per la Difesa Aerea Khatam al-Anbiya e comandante delle forze di difesa aerea dell'esercito, e a tutti i comandanti e il personale di tale forza, e ha sottolineato il ruolo strategico della difesa aerea nella protezione del cielo e della sicurezza del paese.