Nabih Berri: Qual è stato il risultato di 7 round di negoziati con il nemico israeliano?

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita An-Nashra, Nabih Berri, presidente del Parlamento libanese, in occasione del 48° anniversario della scomparsa dell'imam Musa Sadr e dei suoi compagni, ha duramente criticato le azioni del regime sionista nel sud del Libano, affermando che questo regime, distruggendo villaggi, centri abitati e città libanesi, cerca di cancellare la memoria storica di questo paese.

Ha sottolineato: La gente del sud del Libano non è mai stata bellicosa, ma dal 1948 a oggi è stata vittima dell'aggressione israeliana.

Nabih Berri ha detto: Abbiamo messo in guardia contro un dialogo diretto con il nemico israeliano sotto il fuoco. Sono stati condotti sette round di negoziati; qual è stato il risultato? Solo l'area occupata è aumentata, la distruzione è cresciuta e il numero dei martiri è salito.

Berri ha aggiunto: La patria appartiene ai combattenti della resistenza e alle famiglie i cui nomi Israele ha cancellato dai registri dello stato civile, e in questa questione non c'è spazio per il mercanteggiamento.

Il presidente del Parlamento libanese ha aggiunto che l'obiettivo del regime sionista non è Hezbollah né il movimento Amal, ma seminare discordia all'interno del Libano, e che questo paese, preservando la propria unità, si pone contro il razzismo israeliano.

Sottolineando la situazione delicata e i pericoli esistenti, ha detto: Nessuno ha il diritto di prendere decisioni sugli accordi sotto qualsiasi pretesto.

Berri ha anche definito la pace interna e l'esercito libanese due linee rosse.

Ha sottolineato che il sud del Libano rientra nella sfera di responsabilità dello Stato, e che Beirut non accetterà in nessuna circostanza la trasformazione di questa regione in una zona cuscinetto o in una cintura di sicurezza.