Consigliere del presidente degli Emirati: La situazione né guerra né pace non è una soluzione sostenibile

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Anwar Gargash, consigliere del presidente degli Emirati Arabi Uniti, oggi, lunedì, ha reagito agli sviluppi della regione.

In un post sul social network X, ha scritto che la situazione né guerra né pace non può essere una soluzione sostenibile; così come la politica di prendere di mira i paesi del Golfo e la Giordania ha anch'essa dimostrato la sua inefficacia.

Anwar Gargash ha aggiunto: Oggi più che mai c'è bisogno di soluzioni politiche realistiche e sostenibili che tengano conto delle dimensioni politiche ed economiche della crisi.

Ha poi precisato: Queste soluzioni devono iniziare dal superamento della fase di tensione e dal ritorno della navigazione nello Stretto di Hormuz a una condizione normale, e infine portare a un approccio più realistico che vada oltre il quadro del memorandum d'intesa che non è riuscito a tracciare una tabella di marcia pratica e accettabile.