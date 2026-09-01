Avvertimento delle autorità locali turche sulle conseguenze economiche dell'insicurezza nel Mar Nero

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il giornale Economim, Kazım Taycı, presidente dell'Associazione degli esportatori di cereali, legumi e semi oleosi di Istanbul, ha sottolineato che gli attacchi alle navi nel Mar Nero, se dovessero continuare, potrebbero portare a un aumento del 10-12 per cento dei prezzi globali dei cereali.

Fonti diplomatiche turche hanno annunciato sabato che dopo che una nave sotto amministrazione di Ankara è stata colpita nel Mar Nero e un'altra nave inviata per rimorchiarla è stata presa di mira, la Turchia ha convocato l'ambasciatore ucraino al Ministero degli Affari Esteri.

L'Ucraina ha messo all'ordine del giorno il prendere di mira le navi legate alla Russia nel Mar Nero per fare pressione sulla Russia.

La Russia ha avvertito che Mosca non resterà in silenzio di fronte alle azioni ostili di Kiev contro i suoi interessi nel Mar Nero e adotterà contromisure.