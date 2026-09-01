Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale Wall Street Journal ha riferito che sia le forze dell'opposizione in Venezuela che gli alleati di sinistra di Rodríguez criticano l'accordo petrolifero del paese con l'amministrazione Trump.

Secondo questo rapporto, le forze di sinistra bolivariane considerano questo accordo come una concessione all'imperialismo nordamericano e, in caso di elezioni, faranno appello a questa questione da una prospettiva nazionalista.

Le forze dell'opposizione nel paese ritengono che il presidente illegittimo del Venezuela non abbia il diritto di consegnare le risorse del paese a un governo straniero. Queste forze temono anche che l'accordo menzionato riduca la probabilità che Trump e il Segretario di Stato americano richiedano nuove elezioni nel paese.

Va notato che le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più basso dal novembre 1982, e l'amministrazione di Donald Trump ha ora identificato il petrolio venezuelano come una delle principali fonti per ricostruire queste riserve.