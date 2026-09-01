Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Robert Fox, esperto di affari militari, in un articolo pubblicato sulla pubblicazione britannica "iPaper," ha sottolineato che la guerra che avrebbe dovuto durare al massimo sei settimane è entrata nel suo settimo mese senza aver raggiunto una soluzione affidabile. Con la ripresa delle tensioni nello Stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio è aumentato immediatamente del 2%.

Ha aggiunto: L'Iran ha compreso il valore del controllo sullo Stretto di Hormuz e lo utilizza come leva di pressione economica e politica sull'America e i suoi alleati.

Fox ha proseguito: L'Iran è in grado di sfruttare il comportamento di Trump nei confronti dei suoi alleati – dai paesi del Golfo al Regno Unito, alla Danimarca e al Canada. Allo stesso tempo, le risorse politiche e militari dell'America si stanno esaurendo.

Ha dichiarato: Dopo l'invio di ulteriori 50.000 soldati e due gruppi di portaerei, gli Stati Uniti hanno sostenuto costi militari crescenti. Hanno anche consumato enormi quantità di missili e munizioni da guerra. La portaerei Lincoln è stata in mare per più di 205 giorni e i suoi uomini parlano di depressione, ansia e persino suicidi. Questa pressione non influisce solo sulla prontezza degli Stati Uniti in Medio Oriente, ma indebolisce anche la capacità dell'esercito americano di rispondere alle crisi globali.