L'attacco missilistico del nemico terrorista americano ha causato 7 morti e 8 feriti

Secondo il corrispondente di ABNA, Valiollah Hayati in un'intervista ai media ha affermato: «Gli attacchi missilistici dell'esercito terrorista americano nelle ultime ore hanno colpito tre località della provincia del Khuzestan. Purtroppo, queste azioni vili hanno causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 8.»

Ha aggiunto: «Le forze di sicurezza e i soccorsi sono stati immediatamente inviati sul posto dopo gli attacchi, e sono in corso gli sforzi per assistere i feriti e per esaminare approfonditamente tutti gli aspetti di questa aggressione.»