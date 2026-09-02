Diritti umani in Yemen: l'attacco americano a una cerimonia nuziale in Iran è un crimine di guerra

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando il sito web yemenita Al-Masirah, in seguito al crimine barbaro degli Stati Uniti nell'attacco a una cerimonia nuziale nella città di Sirik, il Comitato Nazionale yemenita per i Diritti Umani ha dichiarato in un comunicato di condannare nei termini più forti l'aggressione barbara e traditrice degli Stati Uniti, che martedì sera ha colpito una zona residenziale e una cerimonia nuziale nella provincia di Hormozgan della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il Comitato yemenita per i Diritti Umani ha aggiunto: «Questo crimine, che secondo i primi dati ha causato la morte di due persone e il ferimento di altri 20 civili innocenti, tra cui donne e bambini, è un crimine di guerra a tutti gli effetti e una palese violazione del diritto internazionale umanitario e delle Convenzioni di Ginevra, che considerano reato gli attacchi a beni civili e aree residenziali.»

Il comunicato prosegue affermando che la piena responsabilità giuridica per questo sangue innocente versato e per il terrore seminato tra i civili ricade sul governo terrorista americano, e chiediamo un'indagine internazionale rapida e indipendente su questo crimine barbaro e il processo ai suoi autori nei tribunali internazionali per crimine contro l'umanità e crimine di guerra, che non sono soggetti a prescrizione.

Il Comitato Nazionale yemenita per i Diritti Umani ha inoltre sottolineato il diritto dei popoli alla difesa di sé, della propria sovranità e sicurezza, dichiarando che qualsiasi giustificazione per attacchi contro civili, sotto qualsiasi pretesto, è inaccettabile, e chiediamo alle istituzioni internazionali, alle Nazioni Unite e al Consiglio per i Diritti Umani di assumersi le proprie responsabilità, porre fine alla politica dei doppi standard e della selettività, e adottare una posizione chiara di condanna di questo crimine e di prevenzione della sua ripetizione.