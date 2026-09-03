Ridurre la missione dell’ONU alla prevenzione di una guerra tra superpotenze è pericoloso

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaee, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, sul suo account in uno dei social network, facendo riferimento alle dichiarazioni del Segretario generale dell’ONU sul funzionamento di questa organizzazione, che a suo avviso è stata efficace nel «prevenire lo scoppio di una guerra tra superpotenze», ha scritto: «Dag Hammarskjöld una volta avvertì che l’ONU non doveva essere ridotta a una macchina per conferenze statica al servizio della diplomazia delle grandi potenze, ma doveva essere uno strumento dinamico per proteggere la sicurezza dei piccoli paesi. Egli dedicò tutto il suo mandato alla promozione di questa convinzione».

Ha aggiunto: «Oggi, invece, il Segretario generale dell’ONU sembra aver ridotto la missione dell’organizzazione a qualcosa come la "prevenzione di una guerra tra superpotenze". Questa lettura minimalista è tanto fuorviante quanto pericolosa. Un’interpretazione del genere del paragrafo 4 dell’articolo 2 della Carta rende la stragrande maggioranza dei membri dell’ONU irrilevante, giustifica praticamente qualsiasi guerra, svuota di significato i principi e gli obiettivi fondamentali della Carta e, peggio ancora, copre i crimini commessi dalle cosiddette "superpotenze" quando aggrediscono gli altri».

Baghaee ha osservato: «Secondo questo criterio, le guerre e i crimini commessi in Corea, Vietnam, Congo, Iraq, Afghanistan, Yemen, Sudan e Gaza sono tutti considerati successi, poiché non sono avvenuti tra superpotenze».

In conclusione, ha sottolineato: «È questo un messaggio degno da parte di un Segretario generale alla vigilia della scadenza del suo mandato?»