Ringraziamento di Hamas per le posizioni dello Yemen a sostegno del popolo palestinese

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Mayadeen, Khalil al-Hayya, capo dell'ufficio politico del movimento Hamas, in un messaggio indirizzato ad Abdul-Wahid Abu Ras, viceministro degli Esteri e per i Migranti nel governo di Sanaa, ha ringraziato lo Yemen per le sue posizioni a sostegno del popolo palestinese, della resistenza e del suo appoggio.

Al-Hayya ha sottolineato nel suo messaggio che le posizioni dello Yemen riflettono la profondità dei legami fraterni e storici tra i due popoli e dimostrano la forte presenza della Palestina nella coscienza del popolo e della leadership yemenita.

Ha inoltre ringraziato per le posizioni ferme e il sostegno dello Yemen al popolo palestinese e alla resistenza. Al-Hayya ha implorato misericordia per i martiri dello Yemen, in primo luogo «Ahmed al-Rahawi», Primo Ministro del governo di Sanaa, e altri ministri yemeniti che «hanno pagato il prezzo del sostegno alla Palestina con il loro sangue puro».

Nonostante il popolo yemenita sia esposto ad aggressioni e blocco, lo Yemen rimane saldo nel sostegno alla resistenza a Gaza e nella difesa della causa palestinese, affrontando la guerra genocida che il popolo palestinese sta subendo.