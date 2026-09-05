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Non lasciate che i vostri figli vengano trasformati in mercenari della loro guerra illegale

5 settembre 2026 - 11:17
Codice notizia: 1861610
Source: ABNA24
Non lasciate che i vostri figli vengano trasformati in mercenari della loro guerra illegale

Il portavoce del Ministero degli Esteri ha scritto sul suo account rivolgendosi al popolo americano: Non permettete al regime sionista di trasformare i vostri figli in mercenari della loro guerra illegale.

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Esteri, ha scritto sul suo account in uno dei social network, facendo riferimento a un articolo pubblicato su un media israeliano che proponeva di utilizzare studenti indebitati con il sistema bancario per arruolarli e continuare la guerra contro l’Iran: «Americani, ponetevi una sola domanda: perché ai vostri figli e alle vostre figlie dovrebbe essere promessa la remissione dei debiti bancari in cambio del fatto che combattano e muoiano in una guerra che Israele vuole prolungare ed estendere?»

Ha aggiunto: «The Jerusalem Post» ha apertamente discusso proprio di questa iniziativa: utilizzare i debiti dei prestiti studenteschi e delle carte di credito per reclutare tra gli americani indebitati e inviarli al fronte della guerra contro l’Iran! Questa è la guerra di altri, usando strumentalmente le vostre vite e le vostre tasse!

Baghai ha sottolineato: Non lasciate che vi trasformino in fanteria del fronte di guerra e in pagatori del suo conto; quella guerra che non è mai stata una vostra scelta. Non lasciate che i vostri figli diventino mercenari della loro guerra illegale.

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