Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Mohseni-Ejei, capo del potere giudiziario della Repubblica Islamica dell’Iran, nel prosieguo del suo viaggio a Delhi (India) per partecipare al vertice BRICS, ha incontrato «Sanjiv Khan», la più alta carica giudiziaria del paese ospitante.

Il capo del potere giudiziario, in questo incontro, dopo aver ringraziato per la degna ospitalità dell’India verso i vertici giudiziari dei paesi membri del BRICS, ha dichiarato: «Siamo grati al popolo e agli studiosi indiani che, nelle cerimonie in onore del nostro Imam martire Khamenei (che la sua anima pura sia santificata), hanno avuto una presenza davvero appassionata e consapevole, mostrando al mondo il loro amore per la libertà.»

Il capo della magistratura, riferendosi alla storia anti-imperialista del popolo iraniano, ha affermato: «Nell’ultimo anno e mezzo, il mondo imperialista guidato dagli Stati Uniti ha organizzato due aggressioni crudeli e barbare contro il popolo iraniano. In entrambe le guerre imposte, abbiamo trionfato con onore sul nemico aggressore, e ora proseguiamo con determinazione il nostro percorso anti-imperialista e non ci arrenderemo mai agli imperialisti, in primis agli Stati Uniti.»

Il capo della giustizia ha sottolineato: «L’America non ha tratto alcun vantaggio dall’aggressione contro l’Iran e ora è impantanata; dall’altro lato, l’unità e la coesione nazionale degli iraniani si sono rafforzate, e il popolo iraniano è uscito vittorioso dalla prova della guerra imposta.»

Sempre in questo incontro, «Sanjiv Khan», la più alta carica giudiziaria della Repubblica Indiana, riferendosi alle ampie e calorose relazioni tra India e Iran negli ultimi anni, ha auspicato un ulteriore sviluppo dei rapporti e dei memorandum di cooperazione tra i due paesi.

Facendo riferimento agli eventi e alle guerre recenti in Iran, ha dichiarato: «Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie dei martiri iraniani nelle guerre recenti.»

La più alta carica giudiziaria indiana ha inoltre osservato: «Attendiamo con impazienza l’approfondimento delle relazioni, dei contatti e della cooperazione con l’Iran, e accogliamo con grande favore questa prospettiva.»