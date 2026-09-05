Visita di giornalisti stranieri sul luogo del crimine – l’attacco americano a un matrimonio a Kuhestak

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Mokhtar Rahimi, responsabile ad interim del Basij dei media di Sirik, ha dichiarato a margine di questa visita: Un gruppo di giornalisti e rappresentanti dei media internazionali, tra cui corrispondenti da Russia Today, Reuters, Al-Mayadeen (Libano), Al-Ghadir, Al-Ahd (Baghdad) e Sputnik (Russia), erano presenti a questa visita. Hanno dialogato con i residenti locali e le famiglie colpite, documentando le dimensioni di questo attacco disumano che ha causato la morte di 5 persone (tra cui un bambino di 4 anni, un ragazzo di 16 anni e 3 donne) e il ferimento di oltre 70 cittadini innocenti.

Rahimi ha dichiarato: Secondo testimoni oculari, mercoledì sera alle 8, le forze americane, senza alcuna giustificazione e nel silenzio mediatico, hanno attaccato la folla presente alla cerimonia nuziale. Questo atto ha incontrato la condanna diffusa dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

Rahimi ha sottolineato: La presenza di giornalisti stranieri in questa zona, organizzata in coordinamento con le autorità provinciali, ha offerto l’opportunità di riflettere le realtà di questo crimine a livello internazionale e di smascherare la natura aggressiva delle forze americane nella regione.

Va notato che il porto di Kuhestak si trova nel distretto di Sirik, nel sud-est della provincia di Hormozgan. Il recente attacco contro la popolazione indifesa di quest’area ha rivelato ancora una volta al mondo il vero volto delle rivendicazioni americane sui diritti umani.