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Diverse petroliere con 7 milioni di barili di petrolio si preparano ad attraversare lo Stretto di Hormuz

5 settembre 2026 - 11:25
Codice notizia: 1861618
Source: ABNA24
Diverse petroliere con 7 milioni di barili di petrolio si preparano ad attraversare lo Stretto di Hormuz

Una società di monitoraggio delle petroliere ha affermato che petroliere con 7 milioni di barili di petrolio e gas si stanno preparando ad attraversare lo Stretto di Hormuz con la scorta delle forze americane.

Secondo l’agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al Jazeera, la società di monitoraggio delle petroliere «TankerTrackers» ha annunciato che diverse petroliere con 7 milioni di barili di petrolio e gas sono pronte ad attraversare lo Stretto di Hormuz con scorta e accompagnamento degli Stati Uniti.

Lo stesso centro ha inoltre affermato di aver osservato ieri 17 operazioni di trasbordo di petrolio e gas tra navi nel Golfo dell’Oman, che complessivamente riguardavano circa 24 milioni di barili di petrolio.

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