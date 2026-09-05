Diverse petroliere con 7 milioni di barili di petrolio si preparano ad attraversare lo Stretto di Hormuz

Secondo l’agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al Jazeera, la società di monitoraggio delle petroliere «TankerTrackers» ha annunciato che diverse petroliere con 7 milioni di barili di petrolio e gas sono pronte ad attraversare lo Stretto di Hormuz con scorta e accompagnamento degli Stati Uniti.

Lo stesso centro ha inoltre affermato di aver osservato ieri 17 operazioni di trasbordo di petrolio e gas tra navi nel Golfo dell’Oman, che complessivamente riguardavano circa 24 milioni di barili di petrolio.