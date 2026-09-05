L'Iraq mette in guardia sulla possibilità che il prezzo del petrolio raggiunga le tre cifre

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, i mercati energetici globali, a causa delle tensioni militari nella regione e dell'aggressione americana contro l'Iran, nonché dell'interruzione della navigazione nello Stretto di Hormuz, stanno vivendo instabilità e aumenti dei prezzi. Il prezzo del Brent è salito del 7,6% e quello del greggio americano del 10,4%, e si avvia verso il più forte rialzo settimanale dalla settimana terminata il 20 luglio.

In questo contesto, Furat al-Moussawi, direttore del centro energetico in Iraq, ha sottolineato che la ripresa dei conflitti nella regione e nello Stretto di Hormuz indica il fallimento delle vie politiche e la necessità di una soluzione complessiva.

Ha aggiunto che, in tal caso, il prezzo del Brent subirebbe un forte rialzo e potrebbe raggiungere i 100 dollari al barile.

Ieri è stato riferito che il prezzo del petrolio ha raggiunto i 95 dollari.