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L'Iraq mette in guardia sulla possibilità che il prezzo del petrolio raggiunga le tre cifre

5 settembre 2026 - 11:25
Codice notizia: 1861619
Source: ABNA24
L'Iraq mette in guardia sulla possibilità che il prezzo del petrolio raggiunga le tre cifre

Il direttore del centro energetico in Iraq ha indicato la possibilità che il prezzo del petrolio raggiunga le tre cifre se le tensioni regionali dovessero continuare.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, i mercati energetici globali, a causa delle tensioni militari nella regione e dell'aggressione americana contro l'Iran, nonché dell'interruzione della navigazione nello Stretto di Hormuz, stanno vivendo instabilità e aumenti dei prezzi. Il prezzo del Brent è salito del 7,6% e quello del greggio americano del 10,4%, e si avvia verso il più forte rialzo settimanale dalla settimana terminata il 20 luglio.

In questo contesto, Furat al-Moussawi, direttore del centro energetico in Iraq, ha sottolineato che la ripresa dei conflitti nella regione e nello Stretto di Hormuz indica il fallimento delle vie politiche e la necessità di una soluzione complessiva.

Ha aggiunto che, in tal caso, il prezzo del Brent subirebbe un forte rialzo e potrebbe raggiungere i 100 dollari al barile.

Ieri è stato riferito che il prezzo del petrolio ha raggiunto i 95 dollari.

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