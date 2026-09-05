Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Reuters, la banca turca «Golden Global» ha respinto le accuse del Dipartimento del Tesoro americano di aver facilitato transazioni finanziarie con l'Iran. In precedenza, Washington con questo pretesto aveva inserito questa banca insieme a due società a essa collegate nell'elenco delle nuove sanzioni statunitensi.

La banca in questione ha sottolineato di rispettare le leggi nazionali e internazionali e di far valere i propri diritti legali contro queste accuse infondate.

«Golden Global» ha dichiarato che le persone indicate nell'elenco pubblicato dagli Stati Uniti non fanno parte del personale di questa banca e che non sono state effettuate transazioni dirette o indirette con loro.

Va notato che, dopo la sua evidente sconfitta militare contro l'Iran, gli Stati Uniti, per uscire con dignità da questa guerra, hanno inasprito le sanzioni ingiuste contro il nostro paese e con questo pretesto hanno sanzionato anche una serie di istituzioni e banche di altri paesi.