Un funzionario militare yemenita: Non taceremo di fronte agli attacchi dei mercenari sauditi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, un funzionario militare yemenita in un'intervista all'agenzia di stampa Saba ha dichiarato che le forze armate yemenite non resteranno con le mani in mano di fronte agli attacchi dei mercenari sauditi.

Questo funzionario militare, il cui nome non è stato menzionato, ha aggiunto: Prendere di mira una casa yemenita nel distretto di Al-Jarrahi (nella provincia di Al-Hudaydah, nello Yemen occidentale) è un nuovo crimine che si aggiunge al curriculum dei crimini del nemico saudita e dei suoi mercenari.

Ha sottolineato: Qualsiasi raduno di forze legate al nemico saudita costituirà un obiettivo legittimo per le forze armate yemenite.

Questo funzionario militare ha avvertito: Le forze armate yemenite faranno fronte a questi raduni per vanificare i preparativi per l'inizio di una guerra terrestre.

In conclusione, ha sottolineato che il nemico saudita non sarà in grado di spezzare la volontà del popolo yemenita, che chiede la liberazione da ogni forma di oppressione e ingiustizia.