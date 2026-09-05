Unione Europea: Coopereremo con gli Stati Uniti e i nostri partner per fare pressione sull'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, l'Unione Europea ha annunciato che coopererà con gli Stati Uniti e i suoi partner del G7 per fare pressione sull'Iran.

Secondo questo rapporto, l'Unione Europea, che non ha mai rispettato in modo indipendente i propri impegni nell'ambito dell'accordo nucleare con l'Iran, ha affermato che intraprenderà questa azione con l'obiettivo di ridurre le tensioni e rafforzare la stabilità!

Questa presa di posizione dell'Unione Europea arriva mentre il Segretario al Tesoro americano ha affermato pochi giorni fa che l'Unione Europea si è ufficialmente unita alla cosiddetta campagna di «isolamento economico dell'Iran» e che questo passo invia un messaggio chiaro all'Iran.

Scott Bessent ha affermato che gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, stanno impedendo all'Iran di utilizzare il sistema finanziario globale per finanziare il proprio programma nucleare e di armamento, nonché le forze a esso legate nella regione.