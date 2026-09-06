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IRGC: qualsiasi movimento sospetto verrà preso di mira; risposta data all'aggressione americana

6 settembre 2026 - 11:33
Codice notizia: 1862131
Source: ABNA24
IRGC: qualsiasi movimento sospetto verrà preso di mira; risposta data all'aggressione americana

Il comandante della marina dell'IRGC, in un comunicato, ha avvertito tutte le navi presenti nel Golfo Persico e vicino allo Stretto di Hormuz che qualsiasi movimento sospetto verrà preso di mira.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il comandante della marina dell'IRGC ha sottolineato in un comunicato: «Non lasciatevi ingannare dall'America; qualsiasi movimento sospetto verrà preso di mira», e ha avvertito che l'aggressione dell'esercito terrorista americano sotto forma di attacco contro tre petroliere appartenenti alla Repubblica Islamica dell'Iran riceverà risposta.

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