Svolgimento di una manifestazione antisionista nel cuore della Francia

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, sabato a Parigi, capitale della Francia, si è svolta una manifestazione antisionista in sostegno del oppresso popolo palestinese. I sostenitori della Palestina si sono radunati nella piazza centrale di Parigi con cartelli che chiedevano la liberazione della Palestina e il boicottaggio del regime sionista.

I partecipanti alla manifestazione, con i loro cori, hanno condannato il genocidio nella Striscia di Gaza e hanno sottolineato che non taceranno di fronte a questi crimini.

Hanno anche criticato il silenzio mondiale riguardo agli eventi nella Striscia di Gaza. I manifestanti hanno esposto immagini dei crimini del regime sionista nella Striscia di Gaza e hanno anche condannato le aggressioni israeliane contro la Cisgiordania.