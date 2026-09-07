Gli scontri nello Yemen causano più di 300 morti e centinaia di sfollati

Secondo l’agenzia di stampa Abna che cita Al Jazeera, gli scontri tra le forze governative yemenite e le forze di Ansarullah nel sud-ovest del paese si sono intensificati negli ultimi giorni e, secondo i rapporti pubblicati, più di 300 persone sono morte in questi combattimenti.

Due fonti militari nelle forze governative yemenite hanno dichiarato che 84 dei loro combattenti sono stati uccisi nelle battaglie di sabato e domenica.

Allo stesso tempo, quattro fonti legate ad Ansarullah hanno riferito della morte di 57 combattenti di questo gruppo nello stesso periodo.

Il centro mediatico delle forze armate yemenite ha dichiarato in un comunicato che le forze governative domenica hanno condotto operazioni su vasta scala su diversi fronti, tra cui la riconquista e il consolidamento di posizioni e il bombardamento di posizioni e raduni di Ansarullah.

Secondo questo comunicato, le forze governative hanno attaccato il fronte «Al-Barah» da tre assi e hanno riconquistato alcune posizioni nell’area «Al-Kudah» a ovest di Taiz. Hanno anche stabilito nuove posizioni a sud di Hodeidah.

Le forze governative yemenite hanno anche affermato di aver sventato i tentativi delle forze di Ansarullah di infiltrarsi nel fronte «Ad-Dabab» a ovest di Taiz.

Secondo queste forze, durante questi scontri più di 20 combattenti di Ansarullah sono stati uccisi o feriti.

Parallelamente ai combattimenti terrestri, i caccia yemeniti hanno colpito le posizioni di Ansarullah nell’area «Al-Barh» a ovest di Taiz, nelle aree meridionali di Hodeidah e nella periferia occidentale della provincia di Marib.