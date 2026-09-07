Fonte yemenita: in caso di ingresso dell'Arabia Saudita in una guerra su larga scala, le nostre opzioni sono molteplici

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al-Mayadeen, una fonte militare yemenita ha annunciato che gli attacchi delle forze armate del paese sono concentrati sulle posizioni e sui luoghi di raduno dei comandanti dei mercenari sauditi, e gli obiettivi sono determinati sulla base di informazioni e dati operativi precisi.

Questa fonte ha aggiunto che gli attacchi yemeniti contro i capi legati all'Arabia Saudita hanno vanificato una parte considerevole dei loro preparativi per l'ingresso nei combattimenti terrestri.

Ha sottolineato che tutti i movimenti militari legati all'Arabia Saudita sono considerati dalle forze armate yemenite un «obiettivo legittimo».

Questo funzionario militare yemenita ha anche accennato alla possibilità di un'escalation dei conflitti affermando: le forze armate yemenite risponderanno in modo proporzionale a qualsiasi escalation di tensione, e se l'Arabia Saudita decidesse di entrare in una guerra su larga scala, Sana'a avrebbe molteplici opzioni.

La fonte ha precisato che le forze armate yemenite dispongono di un sistema integrato di armamenti in grado di affrontare diversi tipi di guerre e battaglie.

In conclusione, ha invitato coloro che hanno lasciato la loro patria e si sono schierati contro il popolo yemenita a tornare nel paese.