Riduzione del traffico nello Stretto di Hormuz al livello più basso degli ultimi 10 giorni

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, in base alle statistiche pubblicate dalle compagnie di navigazione, il numero di navi mercantili che hanno attraversato lo Stretto di Hormuz mercoledì è stato inferiore alla media degli ultimi dieci giorni.
Questa notizia arriva mentre i media hanno riferito che, in seguito all'escalation delle tensioni nello Stretto di Hormuz, il petrolio greggio Brent ha superato per la prima volta nelle ultime sette settimane i 101 dollari al barile.
La Repubblica Islamica dell'Iran ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno il loro comportamento e non torneranno ad adempiere ai loro obblighi nel quadro dell'accordo di Islamabad.
Il tuo commento