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Riduzione del traffico nello Stretto di Hormuz al livello più basso degli ultimi 10 giorni

10 settembre 2026 - 10:34
Codice notizia: 1863829
Source: ABNA24
Riduzione del traffico nello Stretto di Hormuz al livello più basso degli ultimi 10 giorni

Le compagnie di navigazione hanno annunciato che il numero di navi mercantili che hanno attraversato lo Stretto di Hormuz mercoledì è stato inferiore alla media degli ultimi 10 giorni.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, in base alle statistiche pubblicate dalle compagnie di navigazione, il numero di navi mercantili che hanno attraversato lo Stretto di Hormuz mercoledì è stato inferiore alla media degli ultimi dieci giorni.

Questa notizia arriva mentre i media hanno riferito che, in seguito all'escalation delle tensioni nello Stretto di Hormuz, il petrolio greggio Brent ha superato per la prima volta nelle ultime sette settimane i 101 dollari al barile.

La Repubblica Islamica dell'Iran ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno il loro comportamento e non torneranno ad adempiere ai loro obblighi nel quadro dell'accordo di Islamabad.

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