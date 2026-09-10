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Azizi rivolgendosi ai militari americani: Tornate nel vostro paese prima che sia troppo tardi

10 settembre 2026 - 10:48
Codice notizia: 1863841
Source: ABNA24
Azizi rivolgendosi ai militari americani: Tornate nel vostro paese prima che sia troppo tardi

Il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento, pubblicando un post su uno dei social network, si è rivolto agli americani: Tornate nel vostro paese prima che sia troppo tardi.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la sicurezza nazionale del Consiglio consultivo islamico, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: I vincitori della marina vi hanno ancora una volta mostrato che qui è il Golfo Persico per sempre, e l'Iran lo gestisce da vincitore.

Ha aggiunto, rivolgendosi ai militari dell'esercito terrorista americano: Fuggite prima che sia troppo tardi per salvare ciò che resta delle vostre attrezzature e del vostro personale, tornate nella vostra terra, così da poter almeno difendere i vostri confini.

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