Yahya Saree ha annunciato: 54 attacchi aerei sauditi sullo Yemen nelle ultime 12 ore

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Masirah, Yahya Saree, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha annunciato che i caccia sauditi nelle ultime 12 ore hanno effettuato 54 attacchi aerei contro diverse province di questo paese.

Ha detto che questi attacchi hanno preso di mira le province di Al-Jawf, Marib, Taiz, Al-Hudaida, Saada e Al-Baida.

Secondo il portavoce militare di Ansarullah dello Yemen, questi attacchi sono stati effettuati utilizzando caccia F-15SA decollati dalla base aerea di King Khalid a Khamis Mushait.

Ha inoltre annunciato che un caccia Typhoon è decollato dalla base di King Fahd nella città di Taif e ha effettuato un attacco contro la provincia di Al-Jawf.

Yahya Saree ha sottolineato che gli attacchi e le aggressioni continue contro lo Yemen non rimarranno senza risposta e punizione.

Contemporaneamente, i media sauditi hanno annunciato che le sirene d'allarme hanno risuonato ad Abha e Khamis Mushait, nel sud dell'Arabia Saudita.

D'altra parte, il Ministero della Salute di Sanaa ha annunciato che il numero dei martiri dell'attacco del nemico saudita al carcere di Al-Jawf è salito a 32 persone.