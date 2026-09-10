Il sogno irraggiungibile di Trump: vinceremo la guerra con l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'emittente Al-Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si è dedicato all'autocelebrazione e ha affermato: gli ultimi due anni sono stati gli anni di maggior successo, e renderemo il nostro paese più forte, più sicuro, più ricco e più libero che mai.

Trump ha anche affermato riguardo al tema dell'immigrazione negli Stati Uniti: abbiamo fermato l'immigrazione che era una catastrofe e una minaccia per il nostro paese.

Trump riguardo alle azioni del suo governo nel campo dell'immigrazione ha anche detto: grazie al muro che abbiamo costruito ai confini meridionali, abbiamo fermato l'immigrazione che era una minaccia catastrofica per il nostro paese.

Ha anche affermato: la nostra politica è razionale e ragionevole, e la nostra vittoria alle elezioni passate ha salvato il nostro paese.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: raggiungeremo l'indipendenza e il dominio nel settore energetico e otterremo la supremazia in questo campo.

Ha anche affermato riguardo all'Iran: vinceremo la guerra con l'Iran e controlliamo lo Stretto di Hormuz.

Trump in dichiarazioni sfrontate ha aggiunto: controlliamo lo Stretto di Hormuz e penso che dovremmo chiamarlo «Stretto di Trump».

Il presidente degli Stati Uniti ha anche continuato a ripetere le sue affermazioni sull'economia iraniana e ha affermato: l'Iran sta crollando; questo paese è stato il tiranno del Medio Oriente per diversi decenni, ma non è più in tale situazione.

Trump ha ripetuto le sue affermazioni e ha aggiunto: non permetteremo all'Iran di ottenere armi nucleari e sperano che in caso di nostra sconfitta alle elezioni, possano interagire con deboli democratici.