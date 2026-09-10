CBS: 9 caccia americani danneggiati negli attacchi dell'Iran alla Giordania

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Al-Youm, il corrispondente della rete americana CBS News ha ammesso che diversi aerei militari di questo paese sono stati danneggiati negli attacchi notturni dell'Iran alla base aerea di Muwaffaq al-Salti in Giordania.
«Jennifer Jacobs», corrispondente di CBS News, ha riferito che un aereo A-10 Thunderbolt è stato colpito nell'attacco dell'Iran, causando la perdita di una delle sue ali.
Ha aggiunto che circa otto jet da combattimento F-15 hanno subito danni minori prima di tornare in servizio.
Secondo l'affermazione di questa corrispondente americana, durante questo attacco, le forze americane in Giordania hanno lanciato più di 30 missili Patriot per difendere la base dagli attacchi dell'Iran.
Questi danni ai caccia americani si sono verificati dopo l'attacco aggressivo di questo paese a cinque petroliere iraniane in rappresaglia per il targeting da parte dell'Iran di navi da guerra della marina americana.
I funzionari americani hanno espresso preoccupazione per il rapido esaurimento delle scorte di missili Patriot e altre munizioni militari di precisione dell'esercito di questo paese; preoccupazione che si riflette in varie relazioni da settimane.
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