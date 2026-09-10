Vance: Se Trump vuole, si può raggiungere un accordo con l'Iran!

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Jazeera, il vicepresidente degli Stati Uniti, proseguendo le affermazioni infondate dei funzionari di questo paese contro l'Iran, ha affermato che hanno privato l'Iran delle sue esportazioni petrolifere e che questo paese non ha più alcun reddito dal settore energetico.

Secondo questo rapporto, «J.D. Vance», proseguendo le sue affermazioni, ha aggiunto che l'Iran non ha più molte opzioni davanti a sé e che se Trump vuole, possiamo raggiungere un accordo con questo paese.

Le affermazioni avanzate dal vicepresidente di Trump arrivano mentre lui stesso nelle sue dichiarazioni più recenti si è dedicato all'autocelebrazione e ha affermato: gli ultimi due anni sono stati gli anni di maggior successo, e renderemo il nostro paese più forte, più sicuro, più ricco e più libero che mai.

Trump, ripetendo le sue fantasie sull'Iran, ha anche affermato: vinceremo la guerra con l'Iran e controlliamo lo Stretto di Hormuz. Controlliamo lo Stretto di Hormuz e penso che dovremmo chiamarlo «Stretto di Trump».

Il presidente degli Stati Uniti ha anche continuato a ripetere le sue affermazioni sull'economia iraniana e ha affermato: l'Iran sta crollando; questo paese è stato il tiranno del Medio Oriente per diversi decenni, ma non è più in tale situazione.

Queste dichiarazioni e affermazioni contraddittorie di Trump arrivano mentre lui aveva precedentemente affermato che la guerra con l'Iran sarebbe terminata dopo le elezioni di metà mandato in questo paese.