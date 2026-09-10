  1. Home page
  2. servizio
  3. America

Vance: Se Trump vuole, si può raggiungere un accordo con l'Iran!

10 settembre 2026 - 10:50
Codice notizia: 1863847
Source: ABNA24
Vance: Se Trump vuole, si può raggiungere un accordo con l'Iran!

Il vicepresidente degli Stati Uniti, avanzando l'affermazione che l'Iran non ha molte opzioni davanti a sé, ha detto che se Trump vuole, possiamo raggiungere un accordo con Teheran.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Jazeera, il vicepresidente degli Stati Uniti, proseguendo le affermazioni infondate dei funzionari di questo paese contro l'Iran, ha affermato che hanno privato l'Iran delle sue esportazioni petrolifere e che questo paese non ha più alcun reddito dal settore energetico.

Secondo questo rapporto, «J.D. Vance», proseguendo le sue affermazioni, ha aggiunto che l'Iran non ha più molte opzioni davanti a sé e che se Trump vuole, possiamo raggiungere un accordo con questo paese.

Le affermazioni avanzate dal vicepresidente di Trump arrivano mentre lui stesso nelle sue dichiarazioni più recenti si è dedicato all'autocelebrazione e ha affermato: gli ultimi due anni sono stati gli anni di maggior successo, e renderemo il nostro paese più forte, più sicuro, più ricco e più libero che mai.

Trump, ripetendo le sue fantasie sull'Iran, ha anche affermato: vinceremo la guerra con l'Iran e controlliamo lo Stretto di Hormuz. Controlliamo lo Stretto di Hormuz e penso che dovremmo chiamarlo «Stretto di Trump».

Il presidente degli Stati Uniti ha anche continuato a ripetere le sue affermazioni sull'economia iraniana e ha affermato: l'Iran sta crollando; questo paese è stato il tiranno del Medio Oriente per diversi decenni, ma non è più in tale situazione.

Queste dichiarazioni e affermazioni contraddittorie di Trump arrivano mentre lui aveva precedentemente affermato che la guerra con l'Iran sarebbe terminata dopo le elezioni di metà mandato in questo paese.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha