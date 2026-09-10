La prima ministra islandese: La mappa di Trump è senza senso

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Anadolu, la prima ministra islandese, in reazione alla pubblicazione di una mappa da parte di Donald Trump che mostrava l'Islanda e diversi altri paesi sotto la bandiera americana, l'ha definita «offensiva» e «assurda». Il governo islandese aveva precedentemente convocato l'ambasciatore americano per una protesta ufficiale.

Kristrún Frostadóttir, prima ministra islandese, ha detto: dal mio punto di vista, l'implicazione di ciò che vediamo è assurda.

Ha aggiunto: non c'è nulla di divertente o normale negli scherzi sulla sovranità dei paesi.

Trump aveva pubblicato sul social network Truth Social una mappa che mostrava Stati Uniti, Canada, Groenlandia, Islanda, Messico, America Centrale e paesi dei Caraibi con i colori della bandiera americana e aveva nominato tutta questa regione «Stati Uniti d'America».

Frostadóttir ha detto che l'ambasciatore americano è stato convocato al Ministero degli Esteri islandese per rendere completamente chiaro che dal nostro punto di vista questa azione è totalmente inaccettabile.

La ministra degli Esteri islandese, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha anche sottolineato il sostegno del suo paese alla Groenlandia e alla sua popolazione e ha detto che Reykjavik continuerà a stare al fianco della popolazione della Groenlandia.

Ha allo stesso tempo detto che l'Islanda vuole mantenere la cooperazione con gli Stati Uniti in settori come il commercio e la difesa. La prima ministra islandese ha anche sottolineato che le relazioni dirette dei due paesi finora non hanno incontrato gravi problemi, ma il post di Trump non deve essere considerato irrilevante.