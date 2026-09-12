Saeedi: la rotta temporanea nello Stretto di Hormuz non deve essere confusa con la riapertura dello Stretto

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Behnam Saeedi, membro della Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento, ha dichiarato: La Repubblica Islamica dell'Iran, con piena supervisione e sovranità sulle rotte di ingresso e uscita, ha mantenuto lo Stretto di Hormuz come un potente strumento di deterrenza contro le richieste eccessive dell'America.

Ha anche menzionato il prossimo incontro dei diplomatici iraniani e omaniti che si terrà lunedì, fornendo dettagli sui recenti accordi riguardanti il transito in questa via d'acqua strategica. Gran parte dello Stretto di Hormuz si trova nelle acque costiere della Repubblica Islamica dell'Iran. Nel corso di numerosi negoziati diplomatici con la parte omanita, è stato raggiunto un accordo sulla creazione di una rotta temporanea per il passaggio limitato delle navi. Su questa rotta, i rapporti marittimi ricevuti indicano che l'Iran ha piena supervisione e sovranità sia sulla rotta di ingresso che su quella di uscita.

Il membro della Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento ha dichiarato: questa misura non deve essere confusa con la riapertura dello Stretto di Hormuz. L'apertura dello Stretto di Hormuz dipende da molti fattori, il più importante dei quali è la cessazione del blocco navale, l'abbandono delle aggressioni e delle minacce contro l'integrità territoriale dell'Iran e la revoca delle sanzioni da parte dell'America. Questa rotta temporanea è solo un passo avanti, ma la riapertura completa dipende dall'adempimento da parte dell'America dei suoi obblighi. Prima della guerra del Ramadan, ogni giorno 20 milioni di barili di petrolio greggio (equivalenti a un quinto del consumo mondiale), il 25 per cento del GNL mondiale e il 33 per cento dei fertilizzanti mondiali passavano attraverso questo Stretto. Ma oggi i transiti sono scesi a meno di un decimo di quel periodo.

Ha continuato: Le statistiche mostrano che il transito delle petroliere, che prima raggiungeva 128 unità al giorno, ora è sceso a meno di 7 piccole petroliere, e anche questo con l'autorizzazione diretta della Repubblica Islamica dell'Iran. Questa situazione non solo ha sfidato l'egemonia americana, ma ha anche inflitto pesanti colpi economici ai loro interessi. Oggi per il nemico, lo Stretto di Hormuz non è solo una via d'acqua, ma uno strumento di deterrenza nell'equilibrio di potere della regione. Contrariamente alle idee precedenti, il principale punto di divergenza tra America e Iran non è più il programma nucleare, ma la sovranità dell'Iran sullo Stretto di Hormuz.

Saeedi, in risposta all'affermazione dei funzionari americani secondo cui la situazione dello Stretto di Hormuz è normale, ha dichiarato: Il nemico con tre narrazioni false cerca di recuperare il suo onore perduto; primo, sostiene che lo Stretto di Hormuz non ha molta importanza; allora bisogna chiedere: se è insignificante, perché cercate di riaprirlo con tutte le vostre forze? E secondo, l'affermazione dell'illegalità delle azioni dell'Iran, allora bisogna chiedere loro: chi ha messo in pericolo la sicurezza della regione con un blocco navale e ha creato queste condizioni?