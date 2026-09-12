Continuazione degli attacchi di artiglieria di Tel Aviv e distruzione delle infrastrutture nel sud del Libano

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il corrispondente di Al-Manar ha riferito di un attacco di artiglieria dell'esercito del regime sionista contro la regione di Ali al-Tahir e anche il villaggio di Beit Yahun nel sud del Libano.

Inoltre, l'esercito del regime sionista ha bombardato con l'artiglieria anche la regione tra Haddatha e Haris.

D'altra parte, l'esercito del regime sionista oggi sabato ha anche effettuato diverse operazioni di esplosione nel villaggio di Al-Mansuri situato nel sud del Libano e ha distrutto le infrastrutture esistenti in questa regione.

Anche i militari del regime sionista hanno effettuato un'esplosione simile nel villaggio di Ainatha a Bint Jbeil.

Nella regione di Al-Taybe a Marjayoun nel sud del Libano, i militari occupanti hanno anche effettuato una grande esplosione e si sono dedicati alla distruzione.