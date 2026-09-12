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Continuazione degli attacchi di artiglieria di Tel Aviv e distruzione delle infrastrutture nel sud del Libano

12 settembre 2026 - 21:09
Codice notizia: 1864784
Source: ABNA24
Continuazione degli attacchi di artiglieria di Tel Aviv e distruzione delle infrastrutture nel sud del Libano

Fonti libanesi hanno riferito di attacchi di artiglieria dell'esercito del regime sionista contro il sud del Libano.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il corrispondente di Al-Manar ha riferito di un attacco di artiglieria dell'esercito del regime sionista contro la regione di Ali al-Tahir e anche il villaggio di Beit Yahun nel sud del Libano.

Inoltre, l'esercito del regime sionista ha bombardato con l'artiglieria anche la regione tra Haddatha e Haris.

D'altra parte, l'esercito del regime sionista oggi sabato ha anche effettuato diverse operazioni di esplosione nel villaggio di Al-Mansuri situato nel sud del Libano e ha distrutto le infrastrutture esistenti in questa regione.

Anche i militari del regime sionista hanno effettuato un'esplosione simile nel villaggio di Ainatha a Bint Jbeil.

Nella regione di Al-Taybe a Marjayoun nel sud del Libano, i militari occupanti hanno anche effettuato una grande esplosione e si sono dedicati alla distruzione.

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