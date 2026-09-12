Hizam al-Assad: Trump si è rivolto alle sciocchezze e alle menzogne

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Hizam al-Assad, alto membro del movimento Ansarullah dello Yemen, pubblicando un post su X, ha definito infondate le recenti dichiarazioni del presidente americano e ha considerato le accuse e le affermazioni da lui avanzate come segno di disperazione e impotenza.

Hizam al-Assad, uno degli alti membri del movimento Ansarullah dello Yemen, in reazione alle recenti dichiarazioni di Donald Trump secondo cui Ansarullah li ha contattati e ha sottolineato la riluttanza allo scontro con l'America, ha dichiarato: egli, secondo la sua solita abitudine, si è rivolto alle sciocchezze e alle menzogne.

Al-Assad ha sottolineato: le narrazioni avanzate da questo criminale sono totalmente infondate.

Ha descritto la situazione reale di Trump con questo proverbio arabo: «Bacia la mano che non puoi spezzare e prega che si spezzi».

Trump recentemente, riferendosi alla situazione dello Yemen, aveva affermato: le forze houthi (Ansarullah) non hanno volontà di entrare nella battaglia e nello scontro contro l'America.