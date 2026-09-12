Resistenza irachena: l'attacco alle strutture saudite non è stato opera nostra; congratulazioni agli yemeniti

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Alam Al-Harbi, la Resistenza islamica in Iraq in un comunicato ha respinto l'accusa mossa contro la resistenza irachena riguardo al targeting di strutture vitali dell'Arabia Saudita e ha sottolineato: esprimiamo stupore per la fretta del governo iracheno nell'accettare queste affermazioni senza basarsi su prove credibili o condurre indagini concrete.

La Resistenza islamica in Iraq oggi sabato in un comunicato ha annunciato: mentre ci congratuliamo per le continue vittorie sul campo del popolo resistente dello Yemen contro le forze saudite e i loro mercenari, sottolineiamo che l'accusa mossa contro la resistenza irachena riguardo al targeting di strutture vitali dell'Arabia Saudita venerdì scorso, (è un onore che non rivendichiamo); allo stesso tempo, esprimiamo stupore per la fretta del governo iracheno nell'accettare queste affermazioni senza basarsi su prove credibili o condurre indagini concrete.

La Resistenza islamica in Iraq ha annunciato: la ripetizione della politica di accuse e di deviazione dell'opinione pubblica non è altro che un tentativo fallito di mascherare le sconfitte consecutive delle forze saudite e dei loro strumenti per mano dei figli degni dello Yemen.

Nel comunicato della Resistenza islamica in Iraq si legge: mentre rinnoviamo l'enfasi sulla posizione costante della resistenza irachena nel sostegno al popolo oppresso e assediato dello Yemen che da oltre un decennio è sotto il blocco del regime saudita, mettiamo in guardia dal cadere nella trappola dei piani malvagi sionisti-americani che cercano di trascinare l'Iraq in crisi che giovano solo ai nemici di questo paese.

La Resistenza islamica in Iraq ha annunciato: in conclusione, dichiariamo la nostra disponibilità a partecipare a qualsiasi comitato di verifica governativo con l'obiettivo di scoprire la verità invece di seguire narrazioni dubbie.