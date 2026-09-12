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Resistenza irachena: l'attacco alle strutture saudite non è stato opera nostra; congratulazioni agli yemeniti

12 settembre 2026 - 21:10
Codice notizia: 1864788
Source: ABNA24
Resistenza irachena: l'attacco alle strutture saudite non è stato opera nostra; congratulazioni agli yemeniti

La Resistenza islamica in Iraq in un comunicato ha respinto l'accusa mossa contro la resistenza irachena riguardo al targeting di strutture vitali dell'Arabia Saudita.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Alam Al-Harbi, la Resistenza islamica in Iraq in un comunicato ha respinto l'accusa mossa contro la resistenza irachena riguardo al targeting di strutture vitali dell'Arabia Saudita e ha sottolineato: esprimiamo stupore per la fretta del governo iracheno nell'accettare queste affermazioni senza basarsi su prove credibili o condurre indagini concrete.

La Resistenza islamica in Iraq oggi sabato in un comunicato ha annunciato: mentre ci congratuliamo per le continue vittorie sul campo del popolo resistente dello Yemen contro le forze saudite e i loro mercenari, sottolineiamo che l'accusa mossa contro la resistenza irachena riguardo al targeting di strutture vitali dell'Arabia Saudita venerdì scorso, (è un onore che non rivendichiamo); allo stesso tempo, esprimiamo stupore per la fretta del governo iracheno nell'accettare queste affermazioni senza basarsi su prove credibili o condurre indagini concrete.

La Resistenza islamica in Iraq ha annunciato: la ripetizione della politica di accuse e di deviazione dell'opinione pubblica non è altro che un tentativo fallito di mascherare le sconfitte consecutive delle forze saudite e dei loro strumenti per mano dei figli degni dello Yemen.

Nel comunicato della Resistenza islamica in Iraq si legge: mentre rinnoviamo l'enfasi sulla posizione costante della resistenza irachena nel sostegno al popolo oppresso e assediato dello Yemen che da oltre un decennio è sotto il blocco del regime saudita, mettiamo in guardia dal cadere nella trappola dei piani malvagi sionisti-americani che cercano di trascinare l'Iraq in crisi che giovano solo ai nemici di questo paese.

La Resistenza islamica in Iraq ha annunciato: in conclusione, dichiariamo la nostra disponibilità a partecipare a qualsiasi comitato di verifica governativo con l'obiettivo di scoprire la verità invece di seguire narrazioni dubbie.

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