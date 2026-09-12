Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il giornale russo «Nezavisimaya Gazeta» ha scritto che il Pentagono e i servizi di intelligence americani stanno esaminando la questione della riduzione della presenza militare di questo paese nella regione dopo la fine della guerra contro l'Iran. Questa questione non si limita alla non ricostruzione delle basi danneggiate dagli attacchi di ritorsione iraniani, ma include anche il trasferimento di alcune infrastrutture di combattimento e di intelligence al di fuori della regione.

Anton Mardasov, analista di affari regionali, ha sottolineato: il passaggio a una nuova fase di revisione di tattiche e strategie è parte del risultato della guerra contro l'Iran. Il Pentagono in queste condizioni cerca di rafforzare la cooperazione con i suoi partner regionali.

Ha aggiunto: tuttavia l'America affronta il pericolo che le potenze regionali intraprendano negoziati per raggiungere accordi segreti con l'Iran sul non-guerra e non-aggressione. Questi paesi mostrano maggiore indipendenza nelle relazioni bilaterali con l'America e nella partecipazione alle categorizzazioni. Ciò può essere auspicabile dal punto di vista della creazione di un mondo multipolare, ma per quanto riguarda l'intensificazione delle tensioni tra un certo numero di paesi e Israele potrebbe causare un peggioramento della situazione.