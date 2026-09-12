Trump: la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni americane

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in una conversazione con la rete Fox News, ha affermato che la guerra con l'Iran terminerà dopo le elezioni di medio termine del Congresso americano.
12 settembre 2026 - 21:11
Codice notizia: 1864790
Source: ABNA24
Il presidente americano, ripetendo le sue precedenti dichiarazioni sulla vittoria nella guerra con l'Iran, ha affermato che la guerra finirà dopo le elezioni di medio termine in America.
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