Pezeshkian: Siamo pronti a tenere la commissione economica dell'Iran e del Sudafrica

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Massoud Pezeshkian, il presidente, in un incontro con il presidente del Sudafrica, ha dichiarato: il Sudafrica e il defunto Nelson Mandela per me in gioventù sono sempre stati un simbolo di lotta contro l'oppressione e la discriminazione razziale, e la vostra difesa odierna del popolo palestinese oppresso è molto impressionante e degna di lode.

Il presidente, riferendosi alla comunanza di vedute dei due paesi sulle questioni internazionali, ha sottolineato: desideriamo espandere le nostre relazioni con il Sudafrica in vari settori affinché questa visione si diffonda nel mondo.

Pezeshkian, invitando il presidente del Sudafrica a venire a Teheran, ha dichiarato: siamo pronti a tenere la commissione congiunta dei due paesi per portare avanti i programmi di cooperazione comune e rafforzare e sviluppare le relazioni tra i due paesi.

Cyril Ramaphosa, presidente del Sudafrica, riferendosi anche alla resistenza e alla perseveranza della nazione iraniana contro l'aggressione dei nemici, ha dichiarato: le nostre relazioni con l'Iran sono sempre state importanti, e ci sforziamo di rafforzare e sviluppare questa relazione anche in futuro.

Il presidente del Sudafrica, condannando le azioni di Israele a Gaza, ha dichiarato: noi riguardo alla questione palestinese ci consideriamo obbligati a sostenere, il defunto Nelson Mandela aveva sottolineato il sostegno alla Palestina.

Ramaphosa ha sottolineato lo sviluppo della cooperazione economica dell'Iran nel quadro dei BRICS e ha dichiarato: la commissione economica congiunta può essere fruttuosa come strategia a lungo termine per la realizzazione dei programmi economici tra i due paesi.