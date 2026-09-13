Forte critica del patriarca maronita del Libano contro i negoziati con Tel Aviv

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando An-Nashra, il cardinale Mar Bechara Boutros al-Rahi, patriarca maronita del Libano, ha dichiarato: ciò che danneggia il sud del Libano danneggia tutto il Libano, e ogni sangue versato nel sud è una ferita sul corpo di tutto il Libano.

Ha dichiarato: l'uccisione di cittadini non deve diventare una notizia ordinaria e i villaggi e le città del Libano non devono diventare un campo di orrore, distruzione e morte.

Al-Rahi ha chiesto al governo libanese di assumersi la propria responsabilità verso il territorio e il popolo del Libano in tutto il paese.

Al-Rahi riguardo al monopolio delle armi in Libano ha anche dichiarato: il monopolio delle armi nelle mani dello Stato non significa il dominio di un gruppo su un altro. Questa non è una questione tribale o settaria ma un principio nazionale. Lo Stato ha il diritto di prendere decisioni sovrane ed è responsabile della protezione di tutte le persone. Finché la sovranità del Libano non sarà completata all'interno del paese, non si può aspettarsi che altri rispettino la sovranità del Libano.

Il patriarca maronita del Libano riguardo ai negoziati del governo libanese con il regime sionista ha anche sottolineato: il negoziato deve diventare un processo chiaro con obiettivi precisi e avere risultati tangibili come la cessazione dell'aggressione, la realizzazione del ritiro e l'instaurazione della stabilità, e devono essere ottenute garanzie serie riguardo alla preservazione della sovranità del Libano e alla prevenzione dell'escalation delle tensioni. Il negoziato non deve diventare un processo infinito e senza prospettiva chiara ma deve essere uno strumento per raggiungere una soluzione chiara che preservi i diritti del Libano e ponga fine all'instabilità.