Secondo il rapporto di ABNA, il Financial Times in un rapporto ha affermato che un gruppo armato con sede nel nord dello Yemen, probabilmente legato ad Ansarullah dello Yemen, ha utilizzato l'intelligenza artificiale «Claude» della società «Anthropic» per sviluppare sistemi di guida e controllo di missili e razzi.

Secondo il rapporto di intelligence della società Anthropic, questo gruppo lavorava su tre programmi di armamento: un razzo guidato con un computer di volo a livello hardware di un telefono cellulare, un missile balistico a più stadi con una portata target di oltre 2000 chilometri e un insieme di missili chiamato «AR2000» di cui una delle varianti possedeva la capacità di volo ipersonico.

I membri di questo gruppo utilizzavano lo strumento di programmazione «Claude Code» praticamente come sostituto di una parte degli ingegneri software. Utilizzavano questo strumento per scrivere software di guida, navigazione e controllo, collegare sistemi di pilota automatico a computer di volo, regolare parametri di controllo, simulare il volo e analizzare i risultati dei test.

Queste persone utilizzavano più istanze dell'intelligenza artificiale Claude contemporaneamente e assegnavano a ciascuna un compito separato; per esempio, un'istanza scriveva codice, un'altra istanza faceva ricerca e una terza istanza verificava il codice generato.

Anthropic ha annunciato che i sistemi di sicurezza di questa società hanno bloccato molte richieste relative allo sviluppo di armamenti, ma questo gruppo, nascondendo la natura del progetto e dividendo le proprie attività tra diverse sessioni, è riuscito a aggirare parte delle restrizioni.

Questo gruppo alla fine ha testato un razzo guidato nello Yemen, ma il test è apparentemente fallito. I membri del gruppo solo poche ore dopo si sono nuovamente rivolti a Claude per esaminare la causa del fallimento e correggere il software relativo. Tuttavia, Anthropic dice di non avere prove che indichino che questo gruppo sia riuscito a produrre un sistema di armamento operativo.

Anthropic ha annunciato che il gruppo yemenita, prima del blocco degli account, aveva creato una serie di strumenti di simulazione offline che non dipendevano da Claude o altri software per continuare le attività.