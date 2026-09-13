Reazione del consigliere del presidente degli Emirati all'incontro di Pezeshkian con bin Zayed

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Anwar Gargash, consigliere del presidente degli Emirati, nel suo account su X ha reagito all'incontro di Khalid bin Mohammed bin Zayed, principe ereditario di Abu Dhabi, con Massoud Pezeshkian, presidente dell'Iran, a margine del vertice BRICS.

Gargash ha scritto: l'incontro di Khalid bin Mohammed bin Zayed con Massoud Pezeshkian, presidente dell'Iran, a margine del vertice nel quadro dei suoi incontri con i leader dei paesi partecipanti, riflette l'approccio degli Emirati basato su due pilastri — deterrenza e diplomazia. Poiché nessuno dei due sarà efficace senza l'altro.

Ha continuato: la deterrenza rafforza la credibilità della diplomazia, e la diplomazia avrà successo quando partirà da una posizione di uguaglianza e forza per alla fine plasmare la strada migliore per raggiungere una sicurezza regionale stabile e sostenibile.

Gargash ha aggiunto: va notato che il presidente Pezeshkian durante la crisi attuale ha adottato posizioni e dichiarazioni equilibrate e razionali. Posizioni che in questa fase sensibile non possono essere ignorate.

Va menzionato che Massoud Pezeshkian, presidente dell'Iran, durante la sua partecipazione al vertice dei leader BRICS, ha incontrato e conversato con Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi.