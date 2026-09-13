Trump: La guerra con l'Iran finirà prima delle elezioni o dopo!

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, Donald Trump, presidente dell'America, oggi domenica, nel tentativo di giustificare parte dei problemi economici creati in questo paese a causa delle conseguenze della costosa aggressione di Trump contro l'Iran, con un'affermazione ridicola ha preteso: l'Iran vuole raggiungere un accordo a qualsiasi costo, ma io non firmerò un accordo che non sia impeccabile!

Il presidente dell'America, che alla vigilia delle elezioni di metà mandato del Congresso di questo paese considera inevitabile la sconfitta dei suoi colleghi repubblicani, ha cercato di giustificare parte delle sconfitte del governo del suo paese nonostante le spese di decine di miliardi di dollari nell'aggressione contro Teheran nel modo seguente: la guerra con l'Iran finirà prima delle elezioni di metà mandato o immediatamente dopo!

Egli, senza menzionare la natura pacifica del programma nucleare di Teheran, ha affermato: l'Iran non otterrà armi nucleari; non permetteremo che una cosa del genere accada!

Donald Trump poi ha continuato: il presidente Zelensky deve fermare gli attacchi alle strutture di carburante diesel in Russia. ... La Cina negli ultimi anni si è comportata molto equamente con noi. Nel campo dell'intelligenza artificiale siamo avanti alla Cina. ... Le elezioni in Venezuela possono svolgersi solo se loro sono pronti per questo.

Trump in un'altra parte del suo discorso in risposta alla domanda di un giornalista secondo cui «qual è la sua opinione sull'incontro dei paesi del Golfo Persico e dell'Iran?», ha detto: non mi importa. Dipende da loro stessi.