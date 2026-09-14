Riconoscimento degli Stati Uniti dell'impedimento alla partecipazione di Mohammad Eslami a Vienna

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il rappresentante degli Stati Uniti nel suo discorso alla settantesima conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha riconosciuto l'impedimento alla partecipazione di Mohammad Eslami, vicepresidente e capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, a Vienna.

Egli ha affermato: Gli Stati Uniti si sono opposti alla richiesta di esenzione, e secondo i regolamenti del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, questa opposizione ha portato al rigetto della richiesta da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Mentre ci concentriamo sulla ricerca di una soluzione diplomatica alle sfide derivanti dal programma nucleare iraniano, non potevamo accettare il viaggio di un funzionario sotto sanzioni dell'ONU alla conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica; tanto più in una situazione in cui non esiste alcuna cooperazione significativa da parte dell'Iran nell'attuazione degli obblighi di salvaguardia nucleare.

Il rappresentante degli Stati Uniti ha inoltre dichiarato in affermazioni infondate: la partecipazione di tale persona a questa riunione permetterebbe all'Iran solo di utilizzare questa opportunità per portare avanti i propri obiettivi senza fornire una cooperazione ragionevole; un'azione che indebolirebbe la credibilità dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica come istituzione responsabile della verifica del programma nucleare iraniano e minaccerebbe direttamente gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti e dei loro partner regionali. Mentre durante il mandato di questo funzionario sono state condotte in Iran attività incompatibili con un programma nucleare puramente pacifico, e proprio questo è stato uno dei motivi dell'inserimento del suo nome nella lista delle sanzioni dell'ONU.

Nel frattempo, in precedenza Reza Najafi, ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran a Vienna, anche in questa stessa riunione ha considerato l'impedimento alla partecipazione di Eslami una violazione dei diritti dell'Iran e degli obblighi del paese ospitante, e ha chiesto misure correttive immediate da parte dell'Austria e la garanzia della non ripetizione di tali incidenti.