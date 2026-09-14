Lo Yemen che non doveva diventare un avversario dei sauditi ha frantumato il loro prestigio

In questi giorni il nome dello Yemen risuona di nuovo più forte che mai nei media; un paese la cui immagine è stata legata per anni a guerra, assedio e distruzione, ora si trova in un punto in cui i suoi sviluppi militari hanno costretto a reagire non solo i media regionali, ma anche analisti e utenti di tutto il mondo. L'avanzata delle forze di Ansarallah sulla costa occidentale dello Yemen e il raggiungimento di aree strategiche nella zona di Bab al-Mandab hanno nuovamente trasformato questa regione in uno dei più importanti centri di sviluppi militari. I rapporti pubblicati parlano del controllo di Mokha, Zubab e dell'isola di Myun e dell'espansione della presenza delle forze yemenite intorno a Bab al-Mandab; uno sviluppo che, per l'importanza di questo stretto per il commercio e l'energia mondiali, ha avuto ripercussioni oltre i confini dello Yemen.

Ma ciò che in questi giorni ha attirato l'attenzione sugli yemeniti non è solo la posizione geografica di Bab al-Mandab o il numero di aree conquistate; la questione risale all'immagine che si è formata della «bellicosità degli yemeniti». Popoli che per anni sono stati sotto assedio e sotto bombardamento, ora nel racconto dei media e dei social network sono usciti da una posizione puramente difensiva e sono diventati una forza che gli altri sono costretti a inserire nei propri calcoli.

In tali condizioni, l'espressione «Fath al-Futuhat degli yemeniti» passa di mano in mano nello spazio virtuale; un'espressione che, forse più che un titolo militare ufficiale, riflette lo stupore di una parte dell'opinione pubblica per la velocità e le dimensioni degli sviluppi recenti.

Nel mezzo di questi eventi, una frase del leader martire della rivoluzione è stata nuovamente diffusa nello spazio mediatico; una frase pronunciata anni fa sugli acquisti di armi dell'Arabia Saudita: «Non mi preoccupo delle attrezzature e dei mezzi che l'Occidente mette a disposizione dell'Arabia Saudita, perché questi, se Dio vuole, cadranno nelle mani dei mujahidin dell'Islam.»