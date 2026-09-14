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L'oleodotto petrolifero dell'Arabia Saudita sarà fuori servizio per diverse settimane

14 settembre 2026 - 21:51
Codice notizia: 1865671
Source: ABNA24
L'oleodotto petrolifero dell'Arabia Saudita sarà fuori servizio per diverse settimane

Secondo fonti informate, un importante oleodotto petrolifero dell'Arabia Saudita che è stato preso di mira da un attacco la settimana scorsa sarà prevalentemente fuori servizio per diverse settimane durante la riparazione dei danni.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, due funzionari informati hanno dichiarato all'Associated Press che un importante oleodotto petrolifero dell'Arabia Saudita che è stato preso di mira da un attacco la settimana scorsa sarà prevalentemente fuori servizio per diverse settimane durante la riparazione dei danni.

Questi due funzionari a conoscenza della questione hanno dichiarato che la riparazione dei danni causati, incluso in un grande impianto di pompaggio, potrebbe richiedere da tre a cinque settimane.

Uno di questi funzionari ha detto che l'oleodotto potrebbe continuare parzialmente a funzionare contemporaneamente all'attività delle squadre di riparazione. Entrambi i funzionari hanno parlato a condizione di anonimato perché non hanno l'autorizzazione a fornire informazioni ai media.

L'oleodotto Est-Ovest, che attraversa tutta l'Arabia Saudita, è una parte importante della strategia di questo paese per trasportare le sue esportazioni petrolifere nel Mar Rosso e aggirare lo Stretto di Hormuz; uno stretto che, a causa della guerra americana contro l'Iran, affronta perturbazioni della navigazione.

Questo oleodotto di 1200 chilometri (745 miglia) ha una capacità di trasporto fino a sette milioni di barili di petrolio al giorno. L'attacco con droni a questa installazione giovedì ha causato l'interruzione dell'attività di questo oleodotto.

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