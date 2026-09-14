Il disastro che il regime sionista ha causato all'agricoltura di Gaza

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr citando Al-Quds Al-Arabi, Baha al-Agha, direttore delle politiche e della pianificazione del Ministero dell'Agricoltura palestinese, ha annunciato che la guerra genocida contro la Striscia di Gaza ha quasi completamente distrutto il settore agricolo di questa regione e che l'87,6% dei terreni agricoli è stato completamente danneggiato.

Al-Agha ha dichiarato: Attualmente solo il 4% della totalità dei terreni agricoli della Striscia di Gaza è utilizzabile per un accesso sicuro e la coltivazione, e i danni, oltre ai terreni, hanno coinvolto anche il suolo, i pozzi d'acqua, le reti di irrigazione e le condotte idriche.

Ha aggiunto che i settori dell'allevamento e della pesca hanno subito danni tra l'85 e il 90% e che oltre il 70% dei terreni agricoli si trova ora dietro la «linea gialla»; un'area sotto il controllo del regime sionista.

Secondo questo funzionario palestinese, il regime sionista ha contemporaneamente imposto severe restrizioni all'ingresso dei fattori di produzione agricola e non consente l'ingresso di fertilizzanti, semi, piantine e pesticidi agricoli.

Al-Agha, citando il nuovo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), ha dichiarato che solo circa il 3% dei terreni agricoli all'aperto, con una superficie di circa 4.480 dunam, è attualmente accessibile in sicurezza.

Inoltre, solo 2.240 dunam di serre agricole, pari a circa il 16% del totale delle serre di Gaza, sono accessibili.