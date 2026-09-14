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Il disastro che il regime sionista ha causato all'agricoltura di Gaza

14 settembre 2026 - 21:52
Codice notizia: 1865672
Source: ABNA24
Il disastro che il regime sionista ha causato all'agricoltura di Gaza

Il direttore delle politiche e della pianificazione del Ministero dell'Agricoltura palestinese ha annunciato che la guerra genocida contro la Striscia di Gaza ha quasi completamente distrutto il settore agricolo di questa regione.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr citando Al-Quds Al-Arabi, Baha al-Agha, direttore delle politiche e della pianificazione del Ministero dell'Agricoltura palestinese, ha annunciato che la guerra genocida contro la Striscia di Gaza ha quasi completamente distrutto il settore agricolo di questa regione e che l'87,6% dei terreni agricoli è stato completamente danneggiato.

Al-Agha ha dichiarato: Attualmente solo il 4% della totalità dei terreni agricoli della Striscia di Gaza è utilizzabile per un accesso sicuro e la coltivazione, e i danni, oltre ai terreni, hanno coinvolto anche il suolo, i pozzi d'acqua, le reti di irrigazione e le condotte idriche.

Ha aggiunto che i settori dell'allevamento e della pesca hanno subito danni tra l'85 e il 90% e che oltre il 70% dei terreni agricoli si trova ora dietro la «linea gialla»; un'area sotto il controllo del regime sionista.

Secondo questo funzionario palestinese, il regime sionista ha contemporaneamente imposto severe restrizioni all'ingresso dei fattori di produzione agricola e non consente l'ingresso di fertilizzanti, semi, piantine e pesticidi agricoli.

Al-Agha, citando il nuovo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), ha dichiarato che solo circa il 3% dei terreni agricoli all'aperto, con una superficie di circa 4.480 dunam, è attualmente accessibile in sicurezza.

Inoltre, solo 2.240 dunam di serre agricole, pari a circa il 16% del totale delle serre di Gaza, sono accessibili.

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