Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, i dati ufficiali pubblicati dal Dipartimento dell'economia e del turismo di Dubai mostrano una drastica diminuzione del numero di turisti stranieri in ingresso in questo emirato negli primi otto mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo gli ultimi dati di questo dipartimento, Dubai tra gennaio e agosto 2026 ha accolto 6,97 milioni di turisti stranieri, mentre nello stesso periodo del 2025 il numero di turisti aveva raggiunto 12,54 milioni.

Su questa base, il flusso di arrivo di turisti a Dubai è diminuito di circa 5,57 milioni di persone rispetto all'anno precedente, e l'entità di questo calo ha raggiunto circa il 44,4% negli primi otto mesi del 2026 rispetto al 2025.

Le statistiche sulla performance del settore turistico negli Emirati sono state pubblicate prima dell'inizio della mostra annuale «Mercato arabo del viaggio» a Dubai, a cui partecipano le aziende turistiche per attivare questo settore.

Questi risultati vengono pubblicati dopo un anno record per il turismo di Dubai; un anno in cui il numero di turisti stranieri che hanno visitato questo emirato nel corso del 2025 ha raggiunto circa 19,6 milioni. Tuttavia, la guerra che gli Stati Uniti e il regime di occupazione sionista hanno scatenato contro l'Iran ha inflitto gravi danni al turismo negli Emirati.