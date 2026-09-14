Riyad si è rivolto al regime sionista per affrontare gli yemeniti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il giornale sionista «Israel Hayom» ha riferito che Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, ha chiesto aiuto a una serie di paesi della regione per affrontare le forze armate yemenite. Questo giornale ha indicato che Riyad, tramite il Comando centrale delle forze americane nella regione (CENTCOM), ha inviato una richiesta indiretta con lo stesso contenuto a Tel Aviv.

Questo giornale, citando fonti diplomatiche regionali, ha annunciato che la richiesta dell'Arabia Saudita comprende la ricezione di aiuti di intelligence e altri supporti con l'obiettivo di impedire la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab da parte degli yemeniti.

Secondo questo rapporto, Riyad aveva precedentemente chiesto aiuto a Washington per affrontare le forze armate yemenite e impedire la loro avanzata nella regione di Bab al-Mandab; ma Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, non ha risposto alla richiesta di intervento militare diretto, e questo ha spinto l'Arabia Saudita a cercare altre opzioni nella regione.

Secondo il rapporto di questo giornale, Riyad, in condizioni di gravi preoccupazioni riguardo alle rotte di esportazione del petrolio, alle tensioni nello Stretto di Hormuz e alle minacce alla navigazione a Bab al-Mandab, ha chiesto direttamente aiuto ai paesi del Golfo Persico e all'Egitto.

Questo giornale sionista ha aggiunto che l'Arabia Saudita si trova in un «vicolo cieco»; poiché tre rotte principali di esportazione del petrolio di questo paese sono contemporaneamente minacciate: lo Stretto di Hormuz a est, Bab al-Mandab a sud e la rotta terrestre che porta al Mar Rosso.

Questo rapporto sionista ha aggiunto che il movimento dei paesi del Golfo verso Teheran è in linea con la ricerca di una soluzione per eliminare le pressioni esistenti e «non significa un avvicinamento politico all'Iran».